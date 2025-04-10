去年票控7的士司機涉萬宜水庫拒載等　4司機濫收車費被捕

西貢萬宜水庫近日成為熱點，有區議員關注水庫附近的交通亂象。政府發言人今日(10日)回覆區議會，指政府留意到近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩，因應乘客需求增加，運輸署已要求小巴營辦商調派額外車輛和司機，加強往返萬宜水庫東壩的服務，盡量增加班次，並在接載所有乘客返回北潭涌後才結束服務。

針對萬宜水庫東壩一帶涉及的士司機違法行為的執法及檢控，去年執法部門共進行58次相關宣傳教育及執法行動，成功票控7名的士司機拒載或未有展示的士司機證，4名的士司機涉及濫收車費而被拘捕，所有被捕的士司機經調查後已被落案起訴相關罪行，並已在觀塘裁判法院提堂及定罪。

今年1月至3月期間，西貢分區共接獲11宗與的士有關的交通投訴，當中6宗的投訴內容涉及東壩範圍。同一時期，西貢分區亦進行36次相關宣傳教育及執法行動，並成功拘捕3名涉及濫收車費的士司機，大部分案件已完成調查、起訴及司法程序，另有個別案件仍在調查中。

發言人續指，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路是一條維修用途通道，主要供水務署和漁農自然護理署作日常運作及維修用途，大部分路段為單線雙程行車。政府留意到近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩。其中，上午有較多遊人乘搭的士前往東壩，令西貢萬宜路交通十分擠塞，導致由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線行車時間大幅延長。

執法部門已加強交通管理，確保西貢萬宜路的車輛有序通行。政府亦經「香港政府通知你」提示通知、「香港出行易」流動應用程式及各相關部門的本地和內地社交媒體，發布西貢萬宜路的最新交通消息，並提醒遊人妥善規劃行程，包括為下午回程預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。