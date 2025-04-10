貿發局4月下旬辦7展覽活動　大會料仍有美國商人來港

香港貿發局將在本月下旬，舉行7項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動，包括香港時裝節、香港禮品及贈品展等，預期將迎來自超過30個國家及地區、約6,000家展商。中美關稅風波下，貿發局副總裁張淑芬有信心美國商人會願意來港交易，又說展覽本來也常出現「臨時來到或來唔到」的情況，會抱持平常心。她又呼籲港商切勿自亂陣腳，要積極升級轉型，提高競爭力。

該7項盛事包括4月27至30日在會展舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展及香港時裝節；以及在亞博館舉辦的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展；以及4月28至30日在會展舉行的香港國際授權展及亞洲授權業會議。貿發局指，7大展覽和會議將迎來中國內地、香港、澳洲、日本、歐美等30個國家及地區、約6,000間展商參與。當中約6,000間展商將首度有來自奧地利及英國的展商、香港國際印刷及包裝展則新增來自柬埔寨的展商。

被問及美國買家和展商會因關稅事項，而「彈弓手」缺席展覽，張淑芬表示會以平常心看待，但她有信心美國商人會願意來港交易。至於美國開徵新關稅，張認為關稅直接影響環球出口，業界經營會較辛苦，她呼籲商界切勿自亂陣腳，繼續做好產品和服務，以及升級轉型，便能提高競爭力。

議員林健鋒則指，美國關稅變化大「五時花六時變」，預計未來一兩年會出現不同情況，因此主要從事美國生意的企業將面對較大困難，呼籲業界靜觀其變，並開拓不同市場。他又透露部分銀行已知業界正面對艱難的環境，主動向客戶表示會盡量支持「共度時艱」，准延遲還款。