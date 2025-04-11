9省區市人口自然正增長　廣東成最年輕省份

雲南省統計局周二（8日）發布去年統計公報，顯示去年末該省常住人口有4,655萬人，全年40.2萬人出生，出生率為8.62‰；39.4萬人死亡，死亡率為8.45‰；自然增長率為0.17‰。內媒周四（10日）指出，這使得人口自然正增長的省區市再加一個至9個。

至今已有28個省區市發布去年國民經濟和社會發展統計公報，顯示有9地保持人口自然正增長，包括新疆、廣東、青海、雲南、貴州、廣西、北京、福建和西藏，人口自然增長率分別是3.37‰、3.69‰、2.70‰、0.17‰、3.00‰、0.88‰、0.01%、0.24‰和8.43‰，以西藏最高，廣東和新疆排第二和第三位。對於西部地區來說，人口自然正增長省份居多可能在於少數民族聚集，少子化傾向相對不重；東南沿海地區的廣東和福建重視生育的意識較強，且因經濟發達持續吸引年輕人口大量流入。

另外，新疆、廣東和青海60歲以下人口佔比最高，可以說是中國「最年輕的省份」。由於廣東人口基數大，新疆和青海相對較小，去年新疆、廣東和青海常住人口分別是2,622.8萬、1.278億和593萬人，年輕人高佔比之下，廣東可說是中國年輕人最多的省份。分析指，經濟發達吸引大量青壯勞動力流入、自身人口保持自然正增長，讓廣東人口結構持續年輕。