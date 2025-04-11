本港研發大語言模型「港話通」　數字辦冀今年下半年推出供巿民使用

政府「InnoHK 創新香港研發平台」資助的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI），正全力優化其大語言模型，研發中心去年已開發生成式人工智能文書輔助應用程式，並在同年年中起讓政府部門試用及訓練。數字政策專員黃志光接受電台訪問表示，該程式可以做到檔案精讀、簡化及資料搜集等功能，目前內部體驗不錯，期望長遠可提升工作效率，甚至取代傳統需要大量人力的工種，並逐步成為每名公務員的人工智能助手。

黃續稱，研發團隊利用內地大模型DeepSeek微調及訓練，期望今年下半年推出一個新版大模型「港話通」，讓全港市民使用，該語言模型接受香港公開資料的訓練，回答提問時會較外地模型更仔細，數據更精準。市民日後可利用作查詢申請政府服務的程序及步驟，並獲取包括公營機構的資訊，學生亦可用作資料搜集，預計初期使用不會收費。

另外，世界互聯網大會亞太峰會下周一起，一連兩日在香港會展舉行，黃志光表示，今次在港舉辦聚焦在經濟和科技發展，以及地區合作等範疇。他指出，本港具備國際化優勢，因應全球地緣政治局勢，更要發揮好內聯外通角色，向外展示創科實力，謀求更大發展空間。借助今次峰會，可連接亞太區不同國家及新興市場等，當局亦會透過該大型峰會探索合作機會，從而達致「搶企業、搶人才」的目標。峰會預期吸引過千名與會者，他們來自歐美、新興發展國家、一帶一路等地區，有部長級及企業領軍人物。近年崛起的內地科技新貴「杭州六小龍」有高級代表到場，本港初創企業亦可參與，以謀求更多發展空間。