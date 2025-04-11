打擊涉款逾1.3億元詐騙及洗黑錢案　拘139名傀儡戶口持有人

西九龍區警員聯同多區警員於3月27日至4月10日進行「火痕」行動打擊詐騙及洗黑錢案。行動中，共拘捕139名為詐騙集團提供傀儡戶口去處理贓款的人士。

執法部門表示，西九龍區在2024年接獲7,652宗詐騙案，比2023年接獲的7,489宗詐騙案增加了2%，而在2025年首三個月已經接獲了1,742宗詐騙案，比去年同期的1,547宗多出了12%。

被捕人士包括100男39女(19至73歲)，他們分別報稱為家庭傭工、侍應、裝修工人及無業等，而案件包括投資、電話騙案、網上購物、網上求職和網上情緣等，總損失金額超過1億3千1百萬港元。案件損失金額由1300港元至3300萬港元不等。最大損失的騙案為一宗投資騙案，損失金額為3300萬港元，受害人是一名年約50歲本地女商人，她於2個月內先後40次，投資金錢到傀儡戶口。期間， 她獲得小量回佣，令她一直相信投資有回報。

當中深水埗區警員一共拘捕26名傀儡戶口持有人，而當中涉及到網上騙案、騙徒所用的手法層出不窮，包括網上購物、情騙、拆單騙案等等。 騙徒利用現今盛行的電子支付，誘使市民轉帳金錢，得手後就逃之夭夭。 執法部門呼籲市民使用銀行過數時，必需時刻保持警覺，如果一間公司提供的收款帳號，是一個個人戶口而並非公司戶口，甚至要求轉帳至多個不同帳戶時，就要提高警覺。

同時，執法部門留意到有騙徒在社交平台上假冒知名旅行社，或在演唱會主辦機構開設專頁，並以廣告形式發布貼文，訛稱有特惠的酒店及機票，例如「買一送一」商務艙機票或有演唱會門票發售等等，吸引市民點選廣告貼文，然後騙徒會以通訊軟件與受害人進行聯絡，吸引受害人轉帳至假冒該旅行社或者演唱會主辦機構的銀行帳戶，藉此騙取金錢。 執法部門呼籲市民購買旅遊產品，或演唱會門票時，應經官方途徑購買。在進行網上轉帳時，要小心核對商戶名稱及帳號以免受騙。

九龍城區警員指九龍城有較多學生居住，區內有不少大學生曾墮入假冒官員的騙案。騙徒經常會利用電話，自稱是執法人員，聲稱受害人牽涉罪案，令對方產生恐懼，繼而要求交出個人銀行戶口資料或轉帳金錢，以作洗脫嫌疑。

另外，傀儡戶口一直是詐騙分子用來清洗黑錢的方法，大部分傀儡戶口持有人當初其實是被詐騙分子透過傳銷電話或社交平台，被「賺快錢」的誘因吸引他們出售或借出戶口。

西九龍區警員於過去一年，就傀儡戶口的被捕人向法庭申請加重刑罰，以加強阻嚇力。 例如，九龍城區較早前一宗洗黑錢案，在2025年3月25日在區域法院進行判刑，相關的傀儡戶口一共處理大約13萬港元款項，經過徵詢法律意見後，執法部門對傀儡戶口持有人起訴一宗洗黑錢罪，經過法庭定罪後，執法部門再向法庭申請加重刑罰，最後法庭加重被告總共25%刑罰，而被告最終被判處監禁22個月。