100%擔保貸不法行為1907宗　議員斥令人髮指　疑機制有漏洞

中小企融資擔保計劃下的百分百特別擔保產品計劃的壞帳升至14%，涉款201億港元。議員江玉歡今日(11日)在立法會特別財委會上關注百分百擔保計劃有1,907宗申請涉及不法行為，涉款52億港元，認為利用政府良好意願牟取私利的行為令人髮指。她關注案件調查進展，是否涉及有組織中介，有多少款項能追討，是否機制有漏洞而令人有機可乘。

商務及經濟發展局副秘書長劉理茵回應稱，現時計劃以嚴謹監察保障機制，銀行會進行客戶盡職審查，在進行審批抽查。她指半數違法貸款額已在批出前發現，認為現時機制有效。她又指執法機構正在進行調查，暫未回應有多少而批出款項能追回。

會計界議員黃俊碩問及去年百分百償還金額及今年數據。他又關注利雅得、吉隆坡何時能投入服務，以及如何應對美方威脅關閉駐美經貿辦的聲音。

劉理茵指百分百特別擔保產品計劃自2020年推出以來壞帳率為14%，較預算的25%低。又指去年壞賬貸款擔保額約為100億港元。黃俊碩追問會否調整25%壞帳率的預算，劉回應指現階段會啲維持，會繼續監察。

商經局局長丘應樺指，馬來西亞的經貿辦進展良好；利雅得方面亦一直有再聯絡，「有好多詳細嘅地方係要傾嘅」。他說會密切留意美方威脅關閉駐美經貿辦的聲音的進展，同時以作最壞打算調配資源，但細節現階段階段言之尚早。