美媒：特朗普指示團隊　必須先由北京就關稅戰讓步

中美關稅戰升溫，引起全球關注。美媒周四（10日）引述白宮官員消息指，美國總統特朗普不希望就關稅談判主動與中國接觸，並已指示團隊，必須由北京先採取行動；他又認為是中國選擇報復和升級，才導致目前緊張局勢。

報道指，美方過去兩個月向北京傳達有關立場，表明中方領導人應主動致電特朗普通話，但北京先後多次拒絕安排兩國領袖通話。現時兩國高層對話陷入停擺狀態，儘管在工作層級仍有溝通，惟成效有限。消息人士表示，中國堅守嚴格外交程序，但特朗普習慣即興決策，雙方溝通方式存有根本分歧。

此外，報道指中方已收到美方希望接觸的官員名單，但預計中方不會讓步。報道又指，美方不希望由外長王毅擔當中美之間的對話者，認為王毅不夠接近中方領導人的核心圏子。

對於白宮確認中國輸美產品面臨145%關稅，中國外交部發言人林劍周五（11日）重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。林劍強調，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為。中國從來不吃這一套，任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。