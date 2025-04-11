公共道路損毀塌陷屢見不鮮　申訴署主動調查路政署維修及保養工作

申訴專員公署今日（11日）宣布展開主動調查行動，詳細審研路政署維修及保養公共道路的工作，特別是如何防止嚴重路陷事故。公署表示，留意到有報道指不少公共道路不時出現損毀，包括行車路面凹凸不平、地面出現坑洞或破損，甚至因特別情況或極端惡劣天氣而發生嚴重路陷事故等。公署亦不時收到市民就路政署未有妥善跟進道路維修的申訴，例如未有妥善監管承建商，以及道路維修工程出現延誤等。

公署指出，路政署負責保養及維修公共道路，透過其委聘的承建商進行定期道路巡查及維修工作，使道路保持安全及良好的狀態，確保道路使用者的安全。近年極端天氣出現日趨頻繁，路政署如何應對與極端天氣相關的道路事故及緊急修復工作，對保障道路使用者的安全及減低市民生活的不便至關重要。

申訴專員陳積志表示，公共道路的維修及保養工作十分重要，確保道路保持在安全及良好的狀態，才能保障市民安全及出行方便。此外，近年極端天氣下特大暴雨時會突然發生，因路陷、嚴重水浸而封閉道路等情況隨之出現。因此，決定展開這項主動調查行動，詳細審研路政署的公共道路維修及保養工作，包括就道路破損的投訴的跟進、對承建商的道路維修保養工作的監管、就大規模路面修復工程與相關部門的協調安排，以及路政署如何應對與極端天氣相關的道路事故，特別是嚴重路陷及緊急修復工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。