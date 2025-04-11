指沙嶺數據中心市場反應正面　當局：會徵集進一步意見

「沙嶺殯葬城」計劃因受到深圳居民反對而被擱置，政府前年提出改作創科用途，發展方數據中心，並向業界徵求計劃意向書。議員陳月明今日(11日)在立法會特別財委會上關注沙嶺收集意向書後的市場反應，以及當局會否推出創科、產業的片區試點。

她又關注新界鄉村、獨立屋、口岸附近鄉村的爆竊案數字上升，期望局方加強區內智慧燈柱安裝，保障市民性命財產，以及打擊非法傾倒等情況。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，市場對沙嶺反應積極正面，未來會向市場徵集進一步資料，期望片區更切合市場需求。

數字政策專員黃志光指政府在創新科技藍圖已表明，會在新發展區全面使用智慧燈柱作為基建，並安裝智慧裝置配合部門使用，目前啟德發展區、東涌新市鎮擴展區、粉嶺北、古洞北等地已開始落實。

他又指會支持不同部門安裝智慧裝置，以及在有需要時按工程可行性，將現有燈柱換成智慧燈柱。

另一議員鄧家彪指本港製造業只佔本港本地生產總值1%，國家則佔2.68%；個別內地城市佔約5%，關注政府是否有設立目標。創新科技及工業局局長孫東表示，本港2023年純製造業增長300億港元，是本港過去20年來第2高，認為代表香港製造業蓬蓽增長。

孫東又指聯合國修訂後，製造業亦包括設計、技術學發、檢測認證等，過去沒納入製造業的元素。他指如按此新指標，本港製造業佔本地生產總值2.6%，認為新指標是更客觀全面。