修訂《牙醫註冊條例》後　女子涉用口腔掃描儀及處方牙套被捕

自今年1月1日起，修訂《牙醫註冊條例》，包括更新「從事牙科執業」的定義，清楚訂明需由註冊牙醫提供的服務後，尖沙咀區警員與衞生署，採取首宗的拘捕行動。

執法部門於今年2月接獲一名市民的投訴指在尖沙咀廣東道的商業大廈一個單位內，接受牙齒矯正服務期間，懷疑提供服務者為一名無牌牙醫。執法部門隨即聯絡衞生署進行相關部署，於昨日(10日)下午約2時，與衞生署採取聯合執法行動，一名警員喬裝顧客在被投訴的商業大廈搗破一間非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心。行動中，警員拘捕姓蔡(33歲)本地女子。經調查後，證實該名女子不是註冊牙醫。警員亦檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形牙套。蔡女涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」被捕，已獲準保釋候查。

據悉，投訴人在社交平台得知牙齒矯正服務，而涉事單位為一個共享辦公室，被捕女子在上址工作約兩年，由於她使用口腔內掃描儀器為客人取得口腔影像，同時涉嫌處方隱形矯齒牙套，而觸犯新修訂的《牙醫註冊條例》。

衞生署表示，自今年1月1日《牙醫註冊條例》修訂後，訂明一些從事牙科執業的定義，其中有包括進行矯牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套，以及進行牙齒貼片的療程。另外，使用口腔內掃描儀器取得另一人的數碼影像，是屬於從事牙科執業指定的服務是必需由註冊牙醫操作的。

衞生署呼籲市民在光顧牙醫時，不要光顧無牌牙醫，以保障自身健康。如果遇到有懷疑的情況，可以在香港牙醫管理委員會的網頁，查看香港註冊牙醫的名單，以確實服務提供者的身份。

執法部門呼籲市民不要貪便宜和輕信社交媒體的推廣，光顧這些無牌牙醫，因為他們沒有專業資格及監管，會危害市民健康。另外，如果非註冊牙醫從事牙科執業，例如使用掃描器檢查口腔或牙齒亦屬違法，而不知情並非辯護理由，最後如果公司聘請非註冊牙醫從事牙科執業亦屬違法，一經定罪最高罰款港幣10萬港元及監禁3年。

根據香港法例第156章《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫而在香港以牙醫身份執業即屬違法，一經定罪最高罰款港幣10萬港元及監禁3年，教唆及協助者同屬違法。