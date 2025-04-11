謝世傑申「換人」高院駁回准其退出　新田科技城環評覆核案完結

環保署於去年5月有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環評報告，條件包括要提交各項詳細設計和實施計劃、在三寶樹濕地保育公園和生態友善魚塘開始建造前，不可進行填塘工程。守護大嶼聯盟召集人謝世傑早前入稟高院申請司法覆核，質疑環評程序顛倒法例要求的法定程序，要求推翻決定，獲批司法覆核許可，排期6月正式開審。惟謝世傑上月向法庭申請退出訴訟，由西貢前區議員陳嘉琳繼續法律程序。高院法官今(11日)頒判詞拒絕「換人」申請，但准謝世傑退出，意味着司法覆核案完結。

申請人是謝世傑，擬答辮人為環保署署長，土木工程拓展署則被列為相關利益一方。據謝世傑指，新田科技城的環評報告違反環評條例，又指環保署沒有就項目擴展部分要求土拓署重新申請研究概要，或開展法定公眾諮詢，認為有關的環評報告違反程序公義。法庭在2024年8月批出司法覆核許可，排期今年6月9日正審。至今年3月6日，謝世傑向法庭申請退出是次申請，並「交棒」予西貢前區議員陳嘉琳繼續法律程序。

申請人申請「交棒」的原因，包括他及其家人，以至法律團隊均受到恐嚇及攻擊。申請人力陳，申請人及陳嘉琳具備充分利益一致性，兩人均曾參與環境保護運動，即使換人也不會對答辯方構成不公。答辯方反對「交棒」的申請，強調有共同理念不足以讓法庭批准申請人的替代申請。

法官在判詞中指，假如當初由陳嘉琳提出司法覆核，法庭或許會批出許可。不過，在本案中，她並沒有就延遲申請提出解釋，可以輕易推斷的是，陳嘉琳本來無意挑戰環保署的決定，直至後來得知謝世傑退出，才決定加入訴訟。況且，法官認為，陳嘉琳及謝世傑的共同之處不多而且欠具體。最終拒絕申請方的「換人」申請，但接納謝世傑撤銷訴訟，這宗司法覆核案完結，6月審期擱置，訟費待決。

案件編號：HCAL 1256/2024