曼聯戰港足門票今午開賣　球迷「撲飛」排26分鐘　最平3款已售罄

英超球隊曼聯時隔12年訪港，將於下月30日於香港大球場對戰香港足球代表隊，門票今午(11日)12時起透過Cityline平台公開發售，票價由390港元至2,990港元不等。東網記者今午12時準時登入Cityline平台嘗試購票，惟一直停留在排隊頁面，直至12時26分才能進入購票頁面，票價最平的三款門票，包括390、690及990港元均已售罄。

曼聯將於下月29日至31日再度訪港，並於下月30日晚上8時於香港大球場對戰港足。門票分為9個級別，介乎390至2,990港元，最平390港元門票位處高層看台四個「角落位」，高層看台其餘位置票價介乎690至1,390港元。至於主層的兩個龍門後方、近角球旗及東西翼兩側的位置，票價介乎1,990至2,990港元，廂房層票價亦是2,990港元。

主辦單位表示，目前曼聯坐擁包括來自葡萄牙的球隊隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、英格蘭國腳明奈(Kobbie Mainoo)以及阿根廷翼鋒加拿祖(Alejandro Garnacho)等球星，但球員名單以最終公布為準。今次將是曼聯繼2013年後，時隔12年再度在港獻技，當時以5比2擊敗傑志。