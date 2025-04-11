防範極端大風天氣　周末多場比賽延期航空列車停駛

受較強冷空氣影響，華北周五至下周日（11日至13日）將出現歷史同期罕見的持續性大風，內地中央氣象台周五上午6時繼續發布大風橙色預警。北京市氣象局周四（10日）發布大風橙色預警，受此影響，預計大風天氣於周五傍晚起出現，到周六（12日）為最強時段。當地宣布多場原定周未舉行的賽事活動延期，多個景區閉園，部分列車和航班服務也受影響。考慮到山區風力更大，截至周四晚上10時，市內9個區已發布森林火險紅色預警，全面禁止野外用火。

中央氣象台預計，周五至周六，新疆、青海、甘肅、寧夏、陝西、內蒙古、東北、華北、黃淮、江淮、江漢、江南、四川盆地等地部分地區有5至7級大風，陣風8至10級；周六至周日，內蒙古、山西、河北、北京等地局部地陣風風力可達12至13級。中央氣象台周五上午同時發布強對流黃色和暴雨藍色預警，預計西南、江漢、江淮、江南、華南、東北、黃淮等地部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。

受大風天氣影響，北京市教委要求各級各類學校應視情況及時調整周五放學時間，師生周末非必要不外出，取消或順延體育考試、運動會等戶外活動。原定於周五至下周日舉行的5項賽事，包括亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松將延期。北京市園林綠化局表示，全市公園景區根據天氣情況，及時停運室外遊樂設施，封閉涉林、涉水、易滑、易墜等區域；其中，門頭區等級景區本周五至下周日全部暫時關閉。交通方面，首都機場可能出現部分航班取消或延誤。周五至周六期間，除北京地區及周邊部分旅客列車臨時停運，途經山區的部分市郊列車、普速列車同樣採取臨時停運措施。當地巴士路線也將根據情況採取減速行駛、停運等安排。北京遊覽船將全部停航，各庫區水面船隻全部上岸。