頭條新聞辱警案港台工會上訴得直　通訊局需支付申請方75%訟費

已停播的香港電台節目《頭條新聞》在2020年一集中，被投訴部分環節抹黑執法部門、誤導公眾，通訊事務管理局其後裁定投訴成立，向港台發警告。港台節目製作人員工會等就通訊局決定提司法覆核，高院於2022年裁定申請方部分議題勝訴，申請方及通訊局均不服並提出上訴。上訴庭於去年9月駁回通訊局上訴，申請方則上訴得直並撤銷所有警告。上訴庭今(11日)就訟費頒發判詞，裁定通訊局需支付申請方75%原審和上訴時的訟費。

審理本上訴案的3名法官，分別是高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及上訴庭法官區慶祥。高院早前裁決指，涉案該集《頭條新聞》內的「無品芝麻官」環節沒違守則，但「驚方訊息」環節則導致執法部門受到侮辱或憎恨，通訊局裁斷正確。上訴庭則維持「無品芝麻官」沒違守則，駁回通訊局的上訴，但「驚方訊息」則大比數裁定申請方勝訴。

判詞指，申請方認為通訊局應支付原審和上訢時90%至全部訟費，通訊局則認為只須支付50%的訟費。上訴庭表示，同意通訊局在訴訟提出爭議涉及公眾利益，而且部份議題新穎，對通訊局如何監管電視行業有重要和深遠的影響。上訴庭最終決定通訊局須就原審和上訴，支付上訴方75%的訟費。

通訊局已就案件向上訴庭申請上訴至終審法院但被拒，其後再向終院直接申終極上訴許可。終院司法常務官早前發傳票指，通訊局並沒合理原因申請上訴許可，並要求局方於4月14日或之前提交書面陳詞，提出不應駁回其申請的理由。

案件編號：CACV 579/2021、CACV 584/2021