64%受訪者支持延長通關時間　議員倡蓮塘延至凌晨零時

有議員建議延長蓮塘、深圳灣及福田口岸的通關時間。

港人北上消費已成習慣。有民意調查結果顯示，最多受訪市民使用的口岸是深圳灣和羅湖，分別佔48%和40%，而支持延長口岸開放時間有64%，當中多數人認為延長口岸開放時間至凌晨2時，可平衡通勤需求與對周邊居民的生活影響。有議員建議先延長蓮塘口岸開放時間至凌晨零時，深圳灣及福田岸則延長至凌晨2時。

有議員和地區組織早前訪問633名受訪市民，除得出上述結果外，對於「合作查驗、一次放行」的新型通關模式，就有56%的受訪者支持推廣至所有陸路口岸，尤其是羅湖和西九龍高鐵站；75%受訪者不知道深圳灣口岸已推出「刷臉通關」的免出示證件通道，但同意在其他口岸推廣這項措施的受訪者就高達92%。

此外，逾60%受訪者贊成擴展「港車北上」至深圳灣、蓮塘等口岸，料可縮短往返深港時間，但亦有人擔心引發塞車，建議政府改善道路基建。

針對上述的調查結果，議員李梓敬建議可先在蓮塘口岸延長開放時間至凌晨零時，深圳灣及福田口岸則延長開放時間至凌晨2時，繼而再擴展至其他繁忙口岸。

至於新一份財政預算案指會研究向陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，又指若以每部私家車收取200港元為例，每年可帶來10億港元收入。李指不少人均認為收取00港元過高，冀政府重新考慮金額又或者是否落實措施。

沙田區議員宇瀚認為當局應向公眾清楚解說深圳灣口岸推出「刷臉通關」的免出示證件通道，以及如何保障私隱及數據安全，以免引起疑慮。