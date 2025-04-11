向政總掟兩支紅色油漆　無業女判囚7個月

金鐘政府總部後門及夏慤道近添美道行人路花槽，於去年11月遭人淋潑紅色漆油，事後一名中年女子疑涉案被捕，被控兩項刑事毀壞罪。該中年女子早前於東區裁判法院承認該兩項控罪，並指因疫情期間失業，因經濟原因情緒失控下犯案。被告今(11日)被主任裁判官蘇文隆判囚7個月。

女被告麥家敏(46歲，無業)被控兩項刑事損壞罪。控罪指被告於2024年11月19日，在立法會道1號立法會綜合大樓地下立法會花園、政府總部花槽及行人路，無合法辯解而損壞上述兩個地方，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。辯方今進一步求情指，被告當日正準備前往位於金鍾的印度駐香港總領事館求職，其間因精神狀況不好而犯案，並強調與政治事件無關。裁判官最終考慮在案發地點、求情及認罪等因素，判處被告監禁7個月。

案情指，被告在案發當晚約6時許，在某平台高處擲下兩支紅色油漆，令案發地點受到破壞。因案發現場有閉路電視，被告於事發後2日被捕，她其後在錄影會面時供稱「我一時唔開心咪扔樽紅油發洩。」

案件編號：ESCC 3132/2024