5個低窪行車路段試驗涉水線系統　積水達0.3米將警示駕駛者

鑑於極端天氣下暴雨引致低窪行車路段水浸的機會增加，政府將於5個水浸風險較高的低窪行車路段推行涉水線系統試驗計劃，實時監察水浸情況，有助各部門更有效地動員和協作，及早處理水浸情況。同時提醒駕駛者前方路段水浸，以減低車輛因水浸損壞而無法繼續行駛的風險。

政府今日(11日)表示，5個試點位於柴灣道、龍翔道、翠屏道、漆咸道北及大埔墟南運路。2023年9月發生特大暴雨期間，這些地點曾出現較嚴重的水浸，導致車輛損壞而無法行駛。

涉水線系統的警示標記設於低窪行車路段，包括路面漆有紅色波浪線及涉水線字樣，旁邊有水位標尺，而行車道旁會豎立標誌牌。當積水觸及或淹沒涉水線時，表示前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上。

另外，渠務署將於試點路段的最低點設置水位監測設備——內澇監測器，收集實時水位數據。當內澇監測器感測到路面積水水位達預警水平，監測系統會即時通報相關政府部門。渠務署和路政署會迅速派遣應變隊伍檢查及清理淤塞渠道，以減低水浸風險。當積水深度達0.3米時，現場會有臨時交通指示防止車輛駛入水浸路段，運輸署亦會因應交通安排發放相關消息，有需要時警察會到場協助。

倘若車輛在實施臨時交通指示前已進入低窪路段，駕駛者應在涉水線前停車，避免進入水浸路段，同時亮起車輛危險警告燈，並按現場指示駕車離開臨時封閉路段。政府會監察試驗計劃的推行情況，適時檢視成效，按需要改善計劃。

為配合路政署於本月下旬開始陸續於試點路段進行的涉水線警示標記設置工程，相關路段將分階段實施臨時交通安排，有關工作預期5月中旬完成。