萬宜水庫逼爆　議員倡向旅巴發禁區紙　禁的士高峰期入單程路

近期萬宜水庫東壩成為旅客的「打卡」熱點，衍生交通問題。有議員聯同當區區議員和業界人士，建議為旅遊巴發放定額禁區紙、禁止的士在高峰時段駛入單程路等措施。該議員期望旅遊業界配合政府，而政府在有關方面亦要「拆牆鬆綁」，解決問題。

5.1長假期將至，議員林素蔚擔心若情況不改善會雪上加霜，促請政府盡快評估萬宜水庫可容納人數上限，並制訂相應方案。該處早前已經增加了9A班次，她指政府正要求商會再次增加額外班次，以及讓執法部門嚴厲打擊的士濫收車資。

但萬宜路過於狹窄，能容納的車輛數量有限，她指內地散客數量不可預計，期望旅遊界將他們合成為旅行團。她認為旅遊業界可以60人旅遊巴，把散客由口岸送到北潭涌，再轉28座循環線中巴，但有關做法需要漁護署、水務署及運輸署等部門「拆牆鬆綁」。

她又建議向營辦商發放例如15張定額禁區紙，讓這些中巴循環出入西貢東壩，提高運送效率。為保證道路通暢，又建議在萬宜路迴旋處設立新閘口，禁止的士在周末及公眾假期的高峰時間進入。她強調其建議未能改善問題，政府應長遠應研究實行預約制度、限制人流。

香港非專利巴士聯會執委趙海輝表示，會利用現有的票務系統，根據實際報團人數即時調配中巴數量，以避免旅客在北潭涌總站等候，同時可以協助政府掌握內地旅客人數。

西貢區議員陳繼偉則建議旅遊巴與西貢市中心商戶配合，提供優惠帶動當區經濟。他又提到遊客在遊覽束壩期間，經常攀爬到危險區域欣賞風景，部分圍欄被剪爛，建議當局要關注相關安全問題。