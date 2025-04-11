播道醫院擬重建成22層大樓　料提供過百床位紓公院負荷

已營運約60年的九龍城播道醫院計劃重建，醫院近日向城規會申請放寬用地的建築物高度限制，打算將現有5層高的醫院，重建成1座包括9層平台的22層高醫院大樓，總樓面面積亦料升近4倍，預計可提供共108張住院床位(包括4間加護病房)。

根據播道醫院提交城規會的申請，該院申請將用地的建築物高度限制由5層放寬為110米(主水平基準上)，並以地積比率約12.5倍重建1幢22層高醫院大樓，並另設2層地庫，總樓面面積亦由原先約逾4.2萬平方呎，增至近20萬平方呎，預計可提供共108張住院床位(包括4間加護病房)、30張日間躺椅/病床、 6間日間化學治療室、8間手術室及5間內窺鏡檢查室。

院方提到，重建後的醫院除專注一般服務，包括提供日間及短暫停留的手術及治療中心、醫療中心、24小時門診服務和擴大的住院服務，亦會引入老人服務、疾病治療跟進以及臨床服務如中醫、日間化療中心、牙科、心理諮商及評估服務。

醫院續指，擬議醫院重建的病床和基本醫療室將顯著增加，能配合政府推動可持續發展醫療健康系統的政策目標；有助紓緩公立醫院面對超出負荷的問題，並減輕社會對醫療服務需求的不斷增長壓力。

醫院早在2023年已獲城規會批准放寬建築物高限至80米，以重建1幢包括4層平台的16層高醫院大樓，其後有城規會委員在會議討論中，提議醫院繼續審視當時申請的高度限制是否能足夠滿足社區日益增長的醫療需要。播道醫院位於九龍城亞皆老街222號，目前坐落於「政府、機構或社區」用地之上，地盤面積約1.6萬平方呎。