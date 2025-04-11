要求陸配放棄原籍政策惹反彈　台暫緩4類人補交文件

針對台灣人大陸配偶擁有雙重戶籍問題，台灣海基會及移民署近日通知在台陸配補繳喪失原籍證明，否則撤銷其在台定居證及戶籍登記。台陸委會周四（10日）改口稱，可針對4類人員給予具結暫免繳付，但強調只是暫緩不是豁免，如具結後發現去過大陸，仍會要求繳付。

陸委會副主委、發言人梁文傑當日表示，獲准具結暫免繳付的4類人包括：因政治宗教導致赴陸有人身安全；重大傷病無法前往；10年未前往大陸；以及台商在陸出生子女很快返台、未曾在大陸設籍者。梁文傑強調，將會持續蒐集、彙整無法赴陸處理喪失原籍證明的事由，進行滾動式檢討。

有關新黨副秘書長游智彬被指擁有台灣與大陸雙重身份，梁文傑周四表示，之前增收到相關檢舉並移交主管機關。移民署通知游智彬補件後，他有前往大陸拿除籍文件，「這表示他認為台灣身份比較有價值」。梁文傑又稱，游智彬的情況並非單一，還有數名比較知名的陸配也在2004年新例生效之前入籍台灣，也都回大陸拿除籍文件。據指，陸委會、移民署依據台灣與大陸人民關係條例清查在台取得定居的原陸籍人士戶籍狀況的條文，在2004年3月1日起實施。約1.2萬名當事人被要求補交喪失原籍證明，有來台20多年陸配第一次收到補件通知。