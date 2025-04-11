118萬劑復必泰二價疫苗過期銷毀　議員質疑政府「浪費」公帑

立法會今日（11日）舉行財務委員會特別會議，討論2025至26年度衞生事務開支預算。議員陳凱欣引述當局回覆指，由新冠疫苗接種計劃開始至今年2月底，有118萬劑復必泰二價疫苗因到期而需要銷毀，佔該疫苗採購量約62.1%，「買100支，掉咗62支」，質疑當局一邊呼籲市民不要「浪費」醫療資源，一邊「浪費」公帑。衞生署署長林文健就解釋，採購是根據科學委員會建議，以及透過既定模型推算出的預防效果。踏入後疫情時期，新冠病毒不斷變化，而當局亦要在疫苗上「追落後」，同時部分藥廠會為疫苗設立「最低購買量」，故採購數量亦會不同。

議員梁熙表示，醫療收費改革方案下，有意見關注公務員繼續「任用」公營醫療服務，而市民就被指「濫用」，導致兩者要「爭用」醫療資源，問及當局會否考慮協助公務員購買自願醫保，釋放醫療資源。衞生官員就表示，公務員使用公營醫療服務，是涉及到僱主提供的福利，故由公務員事務局管理，不屬衞生當局範疇。

政府早前推出「大灣區跨境直通救護車先導計劃」，安排有需要病人由指定的深圳及澳門醫院，「點對點」送至本港指定公立醫院治療，截至本月初已轉介10宗個案，不過早前亦有病人稱未能使用相關服務。議員黃俊碩就關注10宗已完成個案的情況，以及當局會否進一步擴展計劃至其他地區，例如珠海等較多港人定居的地區。

衞生官員解釋，「跨境救護車」先導計劃是「點對點」的醫院轉送服務，其原意並非在發生意外、急病時將病人即場送回香港，強調「咁樣係唔安全」。同時，救護車成本昂貴，當局不希望跨境救護車「變成普遍嘅跨境七人車」。因此，獲安排轉送的病人都是嚴重、需要救護車的人士，但同時亦要是病情不會在途中大變、較為穩定的病人，而過去完成的10宗個案，都是經由兩地人員同意必需轉運的病人。當局未來會考慮積極擴大服務，包括珠海等地區。