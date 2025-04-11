潑水節嘉年華首日舉行　參與者率先玩水　猛男餵串燒吸客

素有「小曼谷」之稱的九龍城今日起1連3日(11日至13日)舉行「龍城美食潑水泰繽紛」，首日雖然未有正式的潑水活動，但已有攤檔負責人率先半祼「騷肌」，與入場的小朋友玩水，以及借餵食等噱頭吸客；亦有人即場體驗泰式按摩等，頗為熱鬧。

九龍城今午最高氣溫等攝氏27度，適逢泰國最重要的傳統節日之一的潑水節。「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」下午起正在九龍城賈炳達道公園舉行。場內設置50個攤檔的泰國特色市集，又有泰國服飾體驗，亦擺放3座泰國特色打卡裝置，吸引不少街坊、一家大小，乃至幼稚園組團前來拍照、吃喝玩樂。

市集攤檔種類多元，部分售賣椰青、泰式奶茶、椰汁膏等小食，亦有攤檔大搞花臣，在熱天派出兩名半祼肌肉猛男炮製泰式串燒，更加餵食客人，令現場氣氛更燃熱。攤檔們更自備水槍，提早與入場的小朋友玩水濕身，毋須等待明後兩天(12、13日)舉行的9場電音x潑水體驗。

參與者亦可付費體驗泰式按摩、穿上泰式衣服，互相在臉上塗顏色送祝福，感受泰國風情。主辦單位明後兩天亦會舉行泰拳表演賽及示範、泰國歌舞表演等活動，全港市民及遊客均可在九龍城區感受泰式風情，享受美食、購物及娛樂體驗。

不過，天文台預測明日日間會有較多驟雨及狂風雷暴。主辦單位說如上午8時正後仍然懸掛紅色/黑色暴雨或8號風球或以上熱帶氣旋警告信號，市集會將暫停開放。若該些警告信號於下午4時或之前除下，市集將會在信號除下後兩小時內陸續重開，否則將暫停一天。而泰拳表演、歌舞表演、潑水X電音體驗，以及服飾體驗，主辦單位將按當時天氣的變化作決定。

主辦方另於本月1日至下月6日舉行「消費大抽獎活動」，活動期內參與商戶將提供折扣優惠，市民在區內單筆消費滿200元，並上載收據至活動網站後，便可參與大抽獎活動，有獎品包括三両黃金、周杰倫演唱會門票等。

潑水節(宋卡節)是泰國的傳統新年，年輕人會相互潑水收集一整年的好運，因為水象徵祝福，所以參與者即使被撥濕亦不會生氣。