林百欣遺產案　法庭裁三太母女一方勝訴

已去世近20年的麗新集團主席林百欣(林伯)，在2004年立下遺囑，委任律師張定球管理遺產，並把其財產分予其子女，惟林的三太顧瑞英及其女兒林明珠，並未列為遺產受益人。三太母女則挑戰遺囑有效性，並認為林伯於1973年立下的遺囑才屬最後遺囑。案件早前經審訊後，高院法官陳嘉信今(11日)頒下判詞，裁定三太母女勝訴，而林伯的1973年遺囑為最後遺囑，且屬有效。法官指林伯於2004年簽遺囑時，已患有中度至重度的腦退化症，沒有足夠能力理解該分內容複雜的遺囑，裁定該份遺囑無效。

是次挑戰林百欣在2004年12月3日訂立遺囑效力的為三太顧瑞英及林明珠母女，作為原告的是林伯2004年遺囑的執行人張定球，並需證明該份遺囑具法律效力。原告方指林伯於2004年12月底立遺囑時其遺產有29億港元，不過三太一方質疑當時林伯的資產應為600億港元。據該份遺囑，遺產受益人包括林伯兒子林建岳、林建名、林建康及二太余寶珠，至於三太與其他子女等被排除在外。根據該遺囑，林建岳可獲接近一半的財產，其餘受益人則可獲一成七至超過三成的財產。

判詞指，簽署當日在場的林建岳等人聲稱，林伯簽署2004年遺囑時，清楚了解內容且精神狀態正常。但法官指當時已90歲的林伯，自2004年6月起健康明顯惡化，並信納當時曾為林伯作精神測試的醫生指，同年8月起林伯的腦退化症已達中度至重度，並影響他的理解能力。法官又指，簽署遺囑當日，只有所有受益人及相關人士在場，但三太及其餘子女等均被排除在外，簽署過程亦屬不尋常。法官認為，該份遺囑內客複雜且有具體財產分配，與林伯過往的遺囑不同，相信林伯當時的精神狀況難以明白其內容。

法官最終認為2004年的遺囑不具法律效力，相反林伯於1973年立下的遺囑及翌年的附錄之法律效力則未受挑戰，故裁定該份為最後遺囑。據該份遺囑，林伯的財產被分成12份，各房妻子及子女均獲0.25份至2.5份，以林建岳獲得最多，另外亦有約2.25份用作慈善用途。

案件編號：HCAP 4/2011