樹仁心理學系設網上遊戲偵測困擾　及早發現學生情緒問題

香港學生壓力大，精神健康情況備受關注，樹仁心理學系以網上遊戲的方式與學生進行交流，透過學生於遊戲中的選擇，從而知道學生所面對的情緒問題。研究團隊表示，遊戲曾成功找出有情緒困擾的小學生當中，有部分從來無被學校、社工以至家長察覺有情緒問題，令學生的情緒問題得以在早期被察覺，並交由社工跟進，此外，遊戲亦可訓練學生如何面對不同情緒。

有見遊戲可找出情緒困擾學生，香港樹仁大學與香港青年協會合作推行的「賽馬會童心理情計劃」，為全港首個專為小三及小四學生設計，並以遊戲化方式推動社交情緒教育的計劃，計劃獲香港賽馬會慈善信託基金捐出2,736萬港元以支持推行，目前有13間學校、約1,400名小三及小四學生參與。

樹仁大學行政副校長周德生指，計劃以「CASEL」（Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning）理論框架為基礎，遊戲化的學習模式，為參加計劃的學生提供社交情緒學習訓練課堂，學習自我意識、自我管理、人際關係技巧、社會意識和負責任的決策能力等五大社交情緒能力。此外，計劃亦包括線下支援，為學校舉辦教師及家長工作坊、到校支援服務，幫助學校推動社交情緒教育。

香港青年協會總幹事徐小曼指，試行計劃時發現不少學生認為情緒有「好壞」之分，如認為「傷心」是不好的，哭是軟弱的表現，憤怒也不應顯露出來，經過課程學生明白情緒本身沒有對錯，並學會正向表達與管理情緒。她又指計劃目標在3年內為25間小學推行社交情緒教育課程，幫助5,000名小三及小四學生，從預防、認知、及早識別學生的精神困擾。

光明學校副校長郭思茵表示，隨著社會轉變，尤其是資訊變得發達，加上學習壓力，學生在小學三、四年班或已開始有情緒困擾，計劃讓學生以至家長學習到應如何處理情緒，她又形容計劃是一個「種子」，當學生日後面對更大的壓力，更嚴重的情緒困擾時，可以勾起遊戲中的所學，用適當方式處理情緒。郭思茵舉例指校內近日有一名學生與同學發生衝突，當郭與學生接觸時，學生仍然相當激動，但亦知道及盡量應控制情緒，認為已經是相當好的表現，最後兩個學生互相道歉，和諧解決問題，形容是最好的結果。

郭思茵又提及近年有為數不少不開心的新聞，小朋友選擇輕生的方式去處理情緒困擾，她認為學生的負面情緒不是一刻爆發，而是日積月累的情緒波動，才令他選擇這個方式嘗試解決，只是大家一直未有察覺到。而計劃則透過輕鬆的遊戲，讓學生放膽去表達情緒，以及學習如何處理。