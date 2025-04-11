台軍費增至GDP約10%　美國在台協會前處長稱不實際

美國準國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）日前表示，台灣應提升防衞至本地生產總值（GDP）約10%。美國在台協會（AIT）前處長酈英傑周四（10日）稱，台灣把軍費拉高到這百分比是不實際的。

酈英傑當日出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）座談時指出，台灣當前的軍費佔比可能不包括投入民防的開支，而台灣的全社會韌性計劃又是整體防禦戰略的一環，因此他不認為應過度糾結將台防衞預算設定為GDP的某個百分比。另一名以視像方式與會的美國國防部亞太安全事務前首席副助理部長米德偉（Derek Mitchell）認為，人為設定的百分比「並不能說明甚麼」，但是台灣仍有增加軍費的必要。

米德偉稱，如果台灣能提高軍費，那就應該依照實際的防衞需求來配置，例如軍備、後勤維持、糧食、資源及能源等。提升台灣戰力，不能只是台灣單方面進行。米德偉指出，美國也必須強化國防工業基礎，以便能更快速地交付台灣所需裝備。美國還需與盟友與夥伴進行聯合作戰規劃。

GTI執行長蕭良其（Russell Hsiao）則提到，科爾比長期主張「拒止戰略」的觀點，是要讓解放軍無法進入台灣。而這戰略需要美國軍事介入，但必須是在可接受的代價範圍內。除美國需要強化自身投入，盟友和夥伴國家也願意加大投入下，才能確保這項戰略的有效性。因此，更高的防衞支出，應該被視為防止解放軍犯台所需的整體戰略的一環。