元朗5南亞漢驅車載刀密謀施襲　遇查反抗遭擎槍制服

執法部門經情報收集及分析，得悉有人正策劃一宗傷人案件，遂於前日(9日)在元朗區展開行動，行動至昨日(10日)凌晨時分，警員在屏義路發現一輛可疑白色私家車，隨即將其截停。當時車內有5名非華裔男子，其中一名24歲男子見到警員靠近，立刻取出身旁一把約45厘米長的彎刀施襲，導致一名警員的右手手指受傷。在場警員之後擎槍示警，成功制服該名男子。

同一時間，眾警亦制服車內另一名25歲男子，過程中有一名警員的雙手手臂受傷；另外3名男子(20至25歲)棄車逃走，警員上前追截，終將3人擒住。

警員經調查後，發現涉事私家車的車牌與行車證不符，並在車內搜獲2把開山刀及2把彎刀，刀長俱約45厘米。該5名男子分別屬巴基斯坦籍及尼泊爾籍，全部持有香港身份證，他們涉嫌「串謀意圖傷人」及「行使虛假文書」被捕，當中一名24歲尼泊爾籍男子另涉「意圖傷人」被捕，他們已被暫控上述罪名，案件將於明日(12日)上午在沙田法院提堂。兩名受傷警員在事後清醒送院，經治理後已無大礙。

初步調查相信，該案件與一些私人恩怨有關，執法部門會繼續作出追查，不排除有更多人涉案被捕。