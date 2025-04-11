假難民過去5年「淨增長」　議員倡重設禁閉營

假難民人數連年「淨增長」！港府數據披露，縱使最近3年均有數以千計的免遣返聲請人不獲確立而被送走，但與此同時亦有大量人來港提出免遣返聲請，致假難民人數在過去5年淨增長近3,500人。議員指部分假難民在港作姦犯科，促請港府從源頭堵截，並加快送走他們。

議員鄧家彪今日(11日)在立法會特別財委會引述政府數據指，即使政府在2022、2023及2024年間分別遺送1,097、1,786及2,219名假難民離港，但同年卻接獲1,257、2,135及2,814宗免遣返聲請，變相假難民淨增長160、349及595人。而在2021年淨流入的假難民更達1,700人，形容最近數年「送走的人雖多，但來的人更多。」

鄧又提到，過去5年有逾4,081名假難民在擔保外釋期間因干犯刑事罪行而被拘捕，傷害香港社會。他認為一旦干犯罪行的假難民應即時送走，亦應重設禁閉營。

港府回應指，現時已有數個羈留中心拘留高危的免遣返聲請人士，亦已按機制及合法下處遣送離港的聲請不獲確立者。他認為干犯罪行的人要先服刑，再按程序處理。當局又稱關注濫用免遣返聲請機制問題，在粵港兩地合力加強執法下，今年2月非華裔非法入境者及新聲請數目，已較高峰大跌超過90%及55%。