博智小學獲派派0班　將與伍華小學合併　料2026/27學年成事

博智小學決定與屬同一辦學團體又位處同區的天主教伍華小學合併。

黃大仙區的天主教博智小學因收生未達開班線，於2025/26學年被教育局「派0班」。辦學團體天主教教育事務處今日(11日)表示，徵詢學校法團校董會、不同持份者包括家長、同學、老師及校友意見後，決定與屬同一辦學團體又位處同區的天主教伍華小學合併。有關合併計劃已呈交教育局審批，一切仍有待局方批准作實，詳情會由校方向家長公佈。

事務處指出，與天主教伍華小學合併，學生可在相同的天主教教育核心價值及辦學理念、地理位置就近的學校繼續學業，加上天主教伍華小學有直屬中學，可以為博智的同學提供適合又穩定的學習環境。

事務處續指，辦學團體已與兩校法團校董會取得共識，為了有足夠時間做好準備，下學年(2025/26學年)將為準備年，博智的學生仍會在原校上學，2026/27學年全校同學及老師便會轉到伍華小學升班入學及任教。

伍華小學會將於2025年5月開始進行準備，會安排家長及同學到學校參觀，舉辦聯校活動、家長會等讓博智家長及學生有機會認識學校、伍華的老師及學生，使兩校能順利合併。