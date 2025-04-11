JPEX詐騙案至今一年半仍在調查　2.28億元續被凍結

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案至今一年半，執法部門凍結2.28億港元。議員吳傑莊關注調查進度及事主何時能取回騙款。部門首長指，案件仍在調查中，部門會就不同涉案人士向律政司徵詢法律意見，而凍結的資金要等案件差不多完結時，才能斷定如何分配。

除了JPEX，去年香港發生4.4萬宗詐騙案，按年多12%。多名議員關注政府如何打擊及防治。其中議員尚海龍表示，很多來港人才自認為很聰明，不會看宣傳防詐騙的小冊子，但始終人生路不熟，遇到「黑中介」、投資騙案等。他指該些人才都關注續簽文件，認為當局可統一協調在續簽通知中宣傳防騙訊息。

執法部門表示，一直不斷檢視宣傳防詐騙的方法，包括最近到內地與國家教育局商討，如何加強內地學生來港升學前對防騙的認知，更會使用內地小程式提供資訊，未來會繼續檢視「防騙視伏器」。

部門指出，騙徒手法日新月異，會利用科技犯案，故該處要不斷檢視設備、制度等，亦會與國際刑警的組織、不同地區的執法機構、人工智能業界有緊密的情報聯絡，並緊貼世界上發生的新型犯罪手法，應對人工智能對網絡警政的各種挑戰。他又說，已針對騙徒利用虛擬資產收款及清洗騙款，與本地大學共同研發一站式虛擬資產分析工具，令人員可直接提交止付申請表。

另外政府數據顯示，截至今年2月底，有543人涉及2019年反修例事件或違反《港區國安法》被定罪，當中有538人自願參與「沿途有理」更新計劃，學習「中國歷史及加強國民教育」和「心理及價值觀重整」等。而曾經參與計劃、刑滿出獄滿兩年更新人士有279人，再犯罪率達0.7%。議員陸瀚民關注相關人士再犯罪的詳情。

懲教署署長黃國興表示，牽涉到的2名更新人士，其中1人犯刑事恐嚇及非禮罪，1人涉及襲擊致造成身體傷害罪，強調兩人再犯罪都並非《港區國安法》相關的罪行。