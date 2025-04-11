傳英特爾總裁投資逾600中企　部分涉解放軍

英媒周四（10日）報道，美國最大晶片製造商英特爾（Intel）新任行政總裁陳立武名下投資公司，曾投資超過600間中國公司，至少8間與解放軍有關。由於英特爾負責為美國國防部製造晶片，部分投資人質疑陳立武與中國企業保持密切聯繫，不應出任英特爾行政總裁。

企業文件顯示，陳立武透過他1987年成立的三藩市創投公司華登國際（Walden International），以及兩間總部位於香港的控股公司薩卡里亞（Sakarya Limited）和塞納（Seine Limited）進行投資。他控制超過40間中國企業及基金，並且透過其管理或擁有的投資公司，持有超過600間公司少數股權，部分與中國政府機構共同持有。

美國公民持有中國公司股份並不違法，即使有關公司與中國軍方有關，只要其未被美國財政部列入禁止投資的中國軍事工業複合體公司名單，就不屬違法。報道指，目前沒有證據顯示陳立武違法。英特爾拒絕就陳立武在中國投資置評，發言人指陳立武已披露任何潛在利益衝突，會妥善處理並根據美國證券交易委員會（SEC）規定公開。