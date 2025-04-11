內地貪官受賄2980萬人民幣　現金禮物埋地底

貴州省黔南州中級人民法院周四（10日）一審開庭審理貴州省修文縣委前書記管慶良受賄一案。指控稱，管慶良自2014至2024年間，利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，非法收受財物折合2,980多萬元人民幣（約3,195萬港元），其中部分未實際取得，法庭宣告案件擇期宣判。據指，管慶良曾把非法得來的現金、禮物等埋在地下。

據貴州早前播出的反腐專題片披露，管慶良為了撈錢，把親妹朱某某培養成自己的「白手套」。由於朱某某的戶口一直掛在親戚名下，管慶良便利用她不易被發現的身份，幫自己掛名經商，購買股票、基金、房產，大肆斂財。管慶良又通過電話遙控，安排家人把現金、高檔禮品等轉移到老家，然後全部埋在一塊地下，用土掩埋後再種上粟米。

內媒報道，江蘇省政協前黨組成員、副主席王昊涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，近日已由湖北省黃石市人民檢察院向黃石市中級人民法院提起公訴。此外，內蒙古自治區人大常委會前黨組副書記、副主任王波涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，近日已由宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴。