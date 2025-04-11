台灣出發歌詩達郵輪故障　3536遊客滯留沖繩

歌詩達郵輪莎倫娜號周二（8日）搭載3,536名遊客從台灣基隆港出發，前往日本沖繩、石垣島，原定周五（11日）返回基隆港。惟郵輪因故障目前滯留在沖繩那霸，已取消石垣島行程。部分遊客不滿船方提供的船上消費額度，且返台時間未定，已組自救會要求退款，雙方仍在協商。台灣交通部航港局周五將會同相關單位召開協調會。

有遊客表示，郵輪周三（9日）靠泊沖繩的那霸港後，船隻因機械故障需留在那霸港維修。有遊客擔心延遲返台，工作受影響。歌詩達郵輪發聲明指出，因技術問題，船隻已在相關主管機關的監督下進行修復，預計周六（12日）返回基隆港，公司將提供每名遊客50美元（約390港元）的信用額度。那霸港周四（10日）下午同意遊客可落船遊覽，船方安排接駁巴士載運到那霸市的國際通。有遊客稱，船上遊客已組成自救會，要求退回旅費並支付返台交通費，但船長表示需回報公司討論才能答覆。該遊客又稱，雖然船上原本收費的餐廳持續供餐，但有遊客擔心食物不夠。

此外，該郵輪原定周五至下周一（14日）的航程取消。歌詩達郵輪表示，將提供遊客擇期免費搭乘相同艙等的航程，且在6月25日至9月3日間從基隆出發。參加此方案的遊客按每間艙房可獲100美元（約780港元）的消費額度，不接受者可選擇取消並辦理退款。