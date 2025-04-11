疑買Coldplay門票變視線受阻位　Cityline：確認事主揀選該門票

Coldplay香港演唱會舉行得如火如荼。不過有樂迷投訴，在售票平台Cityline購買最貴的2,099港元的門票，揀選視線正常座位，惟領取紙本門票時卻發現是視線受阻座位。Cityline稱，他領取的門票與購票資料相符。消委會截至下午5時，接獲136宗涉及Coldplay演唱會的投訴，其中22宗與座位視線受阻有關。

該樂迷稱原先是購買2,099港元門票的普通座位，結帳版面或購物車亦未有列明是視線受阻座位。他引述Cityline稱，不論有沒有視線受阻的座位，只會在選擇門票階段或實體票才會列明，故在結帳或確認信都不會顯示視線受阻字眼。

Cityline回覆查詢時稱，近日接獲兩宗門票查詢個案，隨即翻查相關購票紀錄，確認事主揀選並購買視線受阻座位門票，最終領取的門票亦與購票資料相符，已隨即聯絡事主，解釋調查結果。

另外，早前亦有樂迷大呻主辦單位劃位差，購買到演唱會最貴價錢的「視線會稍受阻」門票，一張索價2,099港元，但入場後發現座位處於表演台邊，近着後台的位置，要「負角度睇show(表演)」，又戲言表演期間「嚟緊嘅3個幾鐘我可以好好觀察下啲crew(工作人員)嘅走位」，嘆道「原來係個大伏」。他續指若位置並非最貴價格，即收費1,599港元或1,399港元，仍可以接受，但最貴價格便難以接受。

消委會指座位視野直接影響演唱會的觀賞體驗，亦影響消費者選擇相關區域或票價的門票，對觀眾而言屬於重要資訊，認為主辦單位或售票平台有必要確保資訊透明，亦應於消費者購買前在平台上清楚展示資料，否則有機會構成誤導性遺漏。該會又提醒消費者若在網上平台購買門票，合約在網站階段完成，而平台沒有標示座位視線受阻、只印於實體門票上，做法可能構成違約，可以追討損失。

翻查資料Coldplay香港演唱會門票分為座位399港元、699港元、999港元、1,299港元、1,699港元、2,099港元和企位1,399港元(以排隊序號形式入場⁠)，另設升級體驗，最貴升級體驗可達6,599港元，享額外後台參觀、演出前在Coldplay即將表演的舞台上由專業攝影師拍照、特設座位接送專員。