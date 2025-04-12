晤IAEA總幹事　王毅指國際社會面對強權霸凌須發聲

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（11日）在北京會見國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西。王毅表示，面對當前單邊主義、強權霸凌抬頭，國際社會必須發出共同聲音，以正視聽，以正壓邪，否則世界將倒退回叢林法則，大多數中小國家會首當其衝遭受衝擊。

王毅強調，國際原子能機構是聯合國系統的重要一員，肩負維護國際關係基本準則、促進和平利用核能、防止核擴散的重要使命；中方一貫高度重視同聯合國以及機構合作。他又指，40年來，雙方合作不僅有力支持中國核能事業發展，而且為推動完善核領域全球治理，增進全人類福祉發揮了重要作用，希望機構繼續秉持客觀、公正、中立和專業精神，妥善處理伊朗核、美英澳核潛艇合作、日本福島核污染水排海等問題。

王毅表示，現在人類社會再次走到十字路口，是允許單邊主義肆意蔓延，還是堅定倡導多邊主義，是放任強權政治，還是推動國際關係民主化，是遵守國際法和國際關係基本準則，還是奉行誰的拳頭大誰說了算。

格羅西表示，中國是世界主要大國，在國際原子能機構等多邊組織中發揮引領作用，作出積極貢獻。面對變亂交織的國際形勢，中國堅定支持聯合國和機構地位和作用，是動盪世界中的穩定力量。