北京罕現14級陣風景區關閉　廣東海陸交通局部停運

北京超市內貨架上的貨品被搶購一空。（中新社圖片）

受快閃型冷空氣帶動，一場大範圍、高強度的大風天氣周末席捲內地，部分地區風力致災性和極端性強。北京市已發布近10年來首個大風橙色預警，截至周六（12日）凌晨1時許，當地平原地區陣風8至11級，山區達13級以上。門頭溝高山玫瑰園（高山站）錄得全市最大14級陣風，風速達每秒45.2米。有當地零售已經爆單，蔬菜基本沒貨。

中央氣象台周六上午6時同時發布大風、強對流、沙塵暴、暴雪4個預警。預計周六至下周日（13日）上午，內蒙古、山西、河北、北京等地局部地區陣風可達12至13級。內地氣象分析師信欣指出，這次大風範圍非常廣，北方大風主要是由於氣壓梯度大，疊加高空動量下傳所致，持續時間更長、成片。南方大風是冷空氣南下後氣壓梯度大，同時對流中的氣流下沉落地加速導致，持續時間相對較短，且相對分散。中央氣象台呼籲民眾盡量減少外出。

北京東城區一家盒馬鮮生門店的店員周五稱，部分商品現已缺貨，網上訂單特別多，配送時間肯定會延長。該店員又表示，目前未接到周六休息或暫停外賣的通知，但物流受大風天氣影響，可能出現無法補貨的情況。受極端大風影響，不少景區宣布暫停開敨。其中，故宮博物院決定周六閉館一天。在圓明園遺址公園，天心水面流散文物的玻璃罩已卸除，相關文物被搬運至庫房內進行保管。

廣東省三防辦日前召開會議時指出，周五夜間至周六，該省將有一次大範圍強對流過程，局部地區有12級雷雨大風、冰雹等；中北部地區降雨風險高，易引發山洪、地質災害，各地部門要認真做好各項防禦工作。廣東交通集團表示，廣東的跨江通道和跨海通道本周末將提前加強應急部署，對深中通道、南沙大橋、虎門大橋加強巡查。

據深圳鐵路消息，為確保列車運行安全，鐵路部門周五至周六對部分普速列車採取停運措施，同時停運多班列車。廣州南沙客運港往返香港中港城、香港國際機場的部分航班周六至下周暫停營運。此外，珠江口多條客運航線停航，包括廣州琶洲、南沙口岸的港澳客運航線；珠海的海島游、香港航線、市際航線；中山至澳門、深圳航線；東莞到香港、珠海桂山、東澳航線；以及江門川山群島海上客運航線。