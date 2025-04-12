美貿易代表證優先與台談判關稅　對大陸所為不意外

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周五（11日）受訪談及關稅戰，批評中國大陸的行為讓人很遺憾，但並不意外。他又透露，當日會先後跟以色列和台灣的貿易代表會面，台駐美代表處對此表示沒有評論。

格里爾指出，只有大陸報復美國的對等關稅，這也是為何其顯得獨樹一格。他又稱，明白美國從大陸進口很多產品，這也反映情況緊急，美國已變得依賴大陸。他表示，美國貿易代表辦公室工作人員目前按世界不同地區，與各自的對口討論，回應對方提出的建議，提議如何與美國有更多貿易。其辦公室正分析各國提出的條件，並與他們溝通尋求結果，如總統特朗普認為結果是好的就會接受，否則將徵收對等關稅。

美國貿易代表辦公室尚未回應台媒相關提問，包括與台灣代表會談的具體時間與形式。台行政院經貿談判辦公室較早前指出，台灣仍在與美方交涉談判階段，如有相關訊息，將適時對外說明。台灣地區領導人賴清德同日在台中與機械器具業者座談表示，台灣在第一批談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保台灣利益、保護產業未來發展。