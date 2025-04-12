女子賭錢輸光「獻身」求助不忿遭騙色　誣告男賭友強姦被揭發拘捕

澳門發生誣告強姦案。一名任職銷售員的姓鄭(36歲)內地女子，本月9日在路氹一間賭場賭錢敗北輸光賭本後，想起一名早前在賭場認識的一名內男子，該男子自稱賭術精湛，有逢賭必勝方法。鄭於是聯絡他求助，同日下午雙方相約租住路氹一間酒店房見面，男方提出與鄭女性交作代價，先交易後賭錢助她贏。鄭女信以為真，在自願的情況下與他交易。

事後該男子無履行承諾，藉故離開，鄭女追出房間，尾隨一段時間後，該男子失去蹤影。鄭女因不忿對方澳門發生誣告強姦案。一名任職銷售員的姓鄭(36歲)內地女子，本月9日在路氹一間賭場賭錢敗北輸光賭本後，想起一名早前在賭場認識的一名內男子，該男子自稱賭術精湛，有逢賭必勝方法。鄭於是聯絡他求助，同日下午雙方相約租住路氹一間酒店房見面，男方提出與鄭女性交作代價，先交易後賭錢助她贏。鄭女信以為真，在自願的情況下與他交易。

事後該男子無履行承諾，藉故離開，鄭女追出房間，尾隨一段時間後，該男子失去蹤影。鄭女因不忿對方「𡁻完鬆」，感到被騙，在翌日(10日)凌晨時分報案，聲稱被人強姦。執法人員經調查發現案件疑點重重，根據監控發現涉案2人相處表現自然，鄭女被進一步盤問，才和盤托出，承認誣告，執法人員於是將他拘捕，落案控以誣告罪，移送法辦。