王文濤批美對等關稅將引發人道危機　金磚成員籲反對單邊主義

中國自周六（12日）起調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施，稅率由84%提高至125%。中國商務部同日發布消息，商務部部長王文濤周五（11日）與世貿組織總幹事伊維拉視像通話，批評美方憑空炮製對等關稅，是典型的單邊霸凌做法，將給發展中國家特別是最不發達國家帶來巨大傷害，甚至引發人道主義危機。

二人討論應對美加徵「對等關稅」、維護多邊貿易體制、發揮世貿組織作用等問題，王文濤指摘美國不斷出台關稅措施，給全球帶來巨大的不確定性和不穩定性，引發國際社會和美國國內的混亂局面。他認為，世貿組織成員應團結一致，以開放合作和多邊主義應對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。伊維拉亦表示，世貿組織成員應共同捍衞開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，在世貿組織框架下通過對話合作妥善解決分歧，各方與美國磋商達成的結果應遵守世貿組織最惠國待遇原則。

中國商務部周六也公布，2025年金磚國家經貿聯絡組第二次會議周四至周五（10至11日）以視像形式舉行，金磚成員專門就美國對等關稅政策深入交換意見，對相關措施引發的貿易緊張局勢表示嚴正關切，並呼籲共同反對單邊主義和貿易保護主義。中國駐美大使館發言人劉鵬宇另在社交平台發文，指如果美方真心想磋商，便應停止反覆無常和破壞性的行為，又強調中國永遠不會屈服於美國的壓力。