Coldplay演唱會體育園撤「禁樽令」　環團批園方雙重標準「搬龍門」

啟德體育園由測試賽到開幕禮一直實行「禁樽令」，不過日前於體育園主場館舉行的英國樂隊Coldplay演唱會，就「成功爭取」放寬，容許觀眾攜帶無蓋自備杯或樽入場。有環保團體提到，上月體育園的兩場大型活動中，觀眾被禁止帶自備杯及水樽，而場內就出現了被禁止帶進場的玻璃酒瓶、有蓋膠樽等，批評園方雙重標準、「搬龍門」，希望園方清楚交代可攜帶自備容器入場的準則及往後安排，同時促請體育園盡快推出「重用杯先導計劃」，積極推動源頭減廢。

Coldplay演唱會自本周二（8日）起舉行，活動主辦單位活動前就公布，觀眾可帶容量不多於600毫升的塑膠或矽膠水樽或杯入場，並於開騷前一日補充自備的杯及樽不得有蓋。綠色和平對活動允許自備容器的做法表示歡迎，但又提到體育園一直以安全理由，禁止觀眾攜帶容器進場，其中上月舉行的 「世界格蘭披治桌球大獎賽」及「香港國際七人欖球賽」，團體均發現貴賓席及企業包廂出現禁止帶進場玻璃樽及膠樽，批評園方雙重標準。

據綠色和平推算，七欖三日賽事期間，共產生逾86萬件即棄餐具。團體擔心未來體育園舉辦不同大型活動，屆時即棄垃圾量將難以想像，期望園方會加強環保措施，包括推行重用杯先導計劃 ，以及讓觀眾攜自備杯入園。