當局稱中九龍幹線年底如期登場　繁忙時間可省25分鐘車程

運輸及物流局局長陳美寶預告，2017年開始動工的中九龍幹線，將於今年底如期登場。她表示，中九龍幹線東至九龍灣、西達油麻地，落成後會成為橫跨九龍中部的地下主幹道，紓緩九龍現有主要幹道的交通，讓市民在繁忙時間可以節省25分鐘車程。

陳美寶今日(12日)在網誌表示，早前到訪路政署，了解部門的工作情況。路政署現時負責全港2,241公里的公共道路、1,626條行人天橋及隧道、1,478條行車天橋和21條行車隧道的保養維修，形容工作量巨大。

為提升工作效率，路政署自去年起使用適合香港路況的偵察道路欠妥系統，自動識別路面裂縫及褪色路面標記和記錄其位置，提升維修效率並減省人手。同時，全面應用道路維修監察系統，讓前線員工在平台上提交紀錄，料每年節省近20萬張紙。

她續指，路政署亦使用小型無人機及雷射掃描移動測量系統，進行道路設施狀況、山泥傾瀉等測量，又自主研發及改造模型車檢測狹窄隧道，體現創新精神之餘，亦為公共資源「慳得一蚊得一蚊」。

此外，陳美寶提到，2017年開始動工的中九龍幹線，即使興建期間遇上3年疫情，但在路政署的全力追趕進度下，亦將在今年底如期迎來工程尾聲。中九龍幹線東至九龍灣、西達油麻地，落成後會成為橫跨九龍中部的地下主幹道，紓緩九龍現有主要幹道的交通，讓市民在繁忙時間可以節省25分鐘車程。