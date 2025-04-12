子宮頸癌發病率上升　關注組織籲及早接種疫苗定期篩查

子宮頸癌發病率近年有所上升，平均每日都有女性確診、每兩至三日就有一人因此離世。而9成以上的子宮頸癌個案，與人類乳頭瘤病毒（HPV）有關，無論男或女，只要有過性行為就有機會感染。「關注HPV聯盟」召集人顏婉嫦表示，HPV相關的癌症是目前少數可預防的癌症之一，又形容HPV預防疫苗是預防子宮頸癌的「第一道防線」，呼籲女性提高警覺，及早接種疫苗，亦要定期進行抹片篩查。

顏婉嫦今日（12日）於電台節目指出，HPV主要經由性接觸傳播。雖然HPV疫苗能保護女性免受多種高危型HPV的感染，降低患癌風險，但只能預防未曾感染過的HPV型號，故適齡人士應於未有性行為前接種。不過，即使已有性經驗，接種疫苗仍有助預防未接觸過的HPV型號。

顏續指，預防子宮頸癌的第二步，是定期進行子宮頸癌篩查。由子宮頸細胞開始病變，到演變成子宮頸癌，約要數年以上，女性可以透過傳統柏氏抹片檢查，確認子宮頸細胞有否病變，亦可使用較新型的HPV病毒基因檢驗，其靈敏度更高，能更早篩檢出癌前病變及致癌的高危HPV類型。另外，現時亦有自行採樣的選項，讓女士們子宮頸癌篩查時避免尷尬及不適。

她呼籲市民從今天開始，攜手分享和積極推廣預防子宮頸癌的重要性，保護自己及鼓勵身邊人及早採取行動。