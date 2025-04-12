機場檢320萬元海洛英　2中港男子涉販毒被捕

執法部門昨日(11日)在香港國際機場展開掃毒行動，在海關人員協助下檢獲約4.5公斤懷疑海洛英，市值約320萬港元，以涉嫌「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，拘捕2名分別49歲及27歲的本地及內地男子，他們報稱無業及搬運工人，分別扮演「飛機豬」及「監豬」角色。

經初步調查後，相信有本地販毒集團於網上以搵快錢及免費豪華團作標題，招攬人充當「飛機豬」，送他們到東南亞等國家進行免費旅遊，並要求他們接收物件兼帶回香港，以換回免費旅遊的成本。販毒集團同時指派骨幹成員做「監豬」，以監視及護送「飛機豬」運送毒品。

昨日中午，警員得悉有2名男子將從馬來西亞吉隆坡乘搭航班返港，即時到香港國際機場作出部署，成功拘捕該2名男子。經深入分析後，確定二人分別為「飛機豬」及「監豬」，當中有人為黑社會成員。警員同時發現該販毒集團分工清晰，有人負責招募，有人負責安排其他人士到海外接收毒品，另有人負責指示「監豬」監視整個毒品運送過程。事成後販毒集團會向不同角色派發相應酬勞，金額約為數萬港元。2名疑犯現正被扣查，稍後將被暫控一項「販運危險藥物」罪名。執法部門相信，今次行動成功堵截毒品流入市面，亦堵截了犯罪集團的得益。

據了解，「監豬」與「飛機豬」互不認識，「飛機豬」未必知道「監豬」身份，惟「監豬」則知道「飛機豬」的資料。由於「監豬」曾近距離接觸「飛機豬」的行李，因此得以確認其「監豬」身份。「飛機豬」於本月8日去吉隆坡，集團每次運毒手法不同，疑犯聲稱因財務問題，受朋友指示幫對方運毒回港，內地疑犯曾多次來港。