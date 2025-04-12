傳華曾派崔天凱訪美尋求談判　特朗普嫌層級不夠高

台媒周五（11日）引述消息，中美關稅戰開打前，中方曾派前中國駐美代表崔天凱低調訪美，尋求談判機會，但美國總統特朗普認為層級不夠高，連談都不想談。

熟悉共和黨內部事務的人士向台媒透露，特朗普陣營認為崔天凱並非中國政府決策核心內人物，無法有效傳達中方想法，此舉動也反映中方想談，但不知該派誰去，沒法掌握特朗普在想甚麼。崔天凱是歷任中國駐美大使中任期最長，從2013年4月到2021年6月，原以為能藉其經驗打通美國管道，但最後受挫而回。

消息人士指出，中方早在特朗普當選前一年就不斷作準備，但始終沒法突破特朗普的人脈核心，所以面對這次關稅戰，遲遲沒法拿出有效對策。消息人士又指，共和黨內部對於特朗普集中火力猛攻中國沒太大意見，但連盟友也不放過，則敢怒不敢言。

另外內媒報道，美國近期吊銷至少500份各國學生簽證，令恐慌情緒擴散。移民中介透露從上月底開始，陸續接到多宗學生簽證被取消的案例，他指美國正全面審查學生簽證，大部分依據是因為有過逮捕記錄，即使發生於多年前、案件已撤案，仍被翻出來算舊帳。有被吊銷簽證的中國留學生透露，其被捕只是因為與前男友爭執。