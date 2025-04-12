手術增高惹嚴重後遺症　內地女維權難

江蘇女子小夢（化名）因不滿意身高只有1.55米，5年前往土耳其接受2次斷骨增高手術，增高了13厘米，但手術後出現併發症，致其右小腿斷骨處紅腫潰爛，並不斷滲出膿液。小夢現在腿腳經常酸痛，長時間走路會感到疲勞和僵硬。

2020年，小夢在網絡論壇上發現關於斷骨增高的討論，並加入相關群組。之後，小夢終決定花費60萬元人民幣（約64.5萬港元）前往土耳其接受大腿內置和小腿外架手術。內置手術是沿腿骨植入電磁驅動髓內延長釘，通過體外遙控牽引。外架手術則要每天調整支架旋鈕拉伸雙腿，全程需時一年半。小夢出現併發症後，當地醫生未取出髓內釘，僅給予口服抗生素，致其病情惡化成慢性骨髓炎。小夢後來回國接受多次腿部矯正手術，但效果卻不理想，她更險死在手術枱上，現在不能像正常人一樣起身、蹲下。

小夢希望走法律途徑維權，但律師表示比較困難，因為她的付款和病歷都不在國內。知名律師付建認為，小夢應當盡力搜集與醫療行為相關的證據，並聯絡土耳其當地律師，一旦發現診療醫院不具備相關資質，或手術中醫生存在過失，小夢可以依照土耳其法律追究其民事賠償責任。