洩露台官員外訪情資　吳釗燮前助理涉共諜案遭收押

台北地方檢察署偵辦共諜案，約談台灣安全會議秘書長吳釗燮於擔任外事部門首長時期的何姓助理，檢察官訊後，周五（11日）向法院聲請羈押禁見獲准。而本案在押被告前總統府諮議吳姓男子、前民進黨黨工邱姓男子與黃姓男子，由於邱男、黃男的羈押期限將屆滿，檢察官已向法院聲請延押。

曾在大陸經商的黃男疑遭北京情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過邱男，分別向吳男、何男等人刺探、搜集包括台灣地區正副首長參訪友邦的公務秘密。檢調查出，吳男疑洩露時任台灣地區副首長的賴清德特使團出席巴拉圭新任總統的就職典禮行程表，包括會晤人員、下榻旅館、餐宴地點、班機時間等。

台北地檢署2月時掌握黃男等人的金流後發動搜查，並約談黃男、邱男到案，訊後將黃男、邱男聲押禁見獲准。隨即再針對吳男發動搜查，訊後也聲押禁見吳男獲准。檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，周四（10日）對其展開搜索，訊後將其聲押禁見獲准。此外，前立法機關首長游錫堃辦公室盛姓助理疑涉在海外收大陸情治單位現金與虛擬貨幣，以提供立法機關機密資料。盛某獲准以20萬元新台幣（約4.8萬港元）交保並接受電子監控，案件另案偵辦。