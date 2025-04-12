聖若瑟國際象棋賽　8世界級棋手爭標　總冠軍明決戰「Deep Seek」

聖若瑟書院(St. Joseph's College, SJC)今明兩天(12日及13日)舉行第二屆「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」，一共有8位世界級棋手參與，包括來自印度、越南、蒙古及哈薩克的選手，並獲該4國的領事亦出席活動的開幕禮。

賽事今日展開，總冠軍將於明日誕生，同日會與「DeepSeek」對弈。校長郭迪民表示，與第一屆相比，今次賽事特別加入了人工智能系統「DeepSeek」與賽事總冠軍進行對戰，藉此機會令大眾認識「科技」與「棋藝」的結合。

將以香港選手身份出戰全運會、聖若瑟書院的中四學生陳弘燁表示，今次作為賽事「東道主」信心大增，而他在備戰期間，亦會靜坐冥想，令自己冷靜，希望今次能取得最好成績。

另外，明日下午正式賽事完結後，活動亦設有「與眾同樂」環節，由該8位世界級棋手與64名少年棋手對弈，象徵國際象棋棋盤上的64格。校方就表示，期待藉著此次賽事促進國際象棋文化的交流，並邀請棋迷共同參與。