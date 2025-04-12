涉買棋賣棋操縱賽果　6中國象棋手涉賄賂遭訴

趙鑫鑫（前右）和王天一（前左）涉嫌在比賽中賣棋和買棋。

內地6名中國象棋男子選手因互相存在「買棋」（給對手好處以贏比賽）、「賣棋」（收對手錢在比賽中故意落敗）的關係，事件揭發後，已由浙江省杭州市上城區人民檢察院向杭州市上城區人民法院提起公訴，罪由為涉嫌非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄兩宗罪，法院未確定具體開庭時間。

內媒周五（11日）引述知情者稱，王天一、趙鑫鑫、洪智、徐超、謝靖、王躍飛這6名被起訴的象棋男選手當中，涉案金額最高是趙鑫鑫。他涉嫌賣棋和買棋的金額分別為160多萬和80多萬元人民幣（約172萬和86萬港元）。而趙鑫鑫賣棋最大的「買家」就是王天一。知情者亦稱，目前除王天一、趙鑫鑫、洪智外，徐超、謝靖、王躍飛三人已認罪認罰。上城區人民法院周五正式立案。

內地去年4月爆出王躍飛、王天一參與買棋，操縱象棋比賽，並疑似提到使用「特殊手段」在比賽中作弊。王天一同年6月被調查，兩個月後他涉嫌買棋和賣棋被杭州檢方批准逮捕。中國象棋協會於同年9月宣布，對王天一、王躍飛給予終身禁賽的處罰，同時撤銷由中國象棋協會授予他們包括特級大師在內的所有技術等級稱號。