台新光三越氣爆事故10被告交保　最多60萬新台幣

台灣台中市新光三越百貨公司今年2月發生氣體爆炸事故，造成5死38傷。台中地檢署表示，周五（11日）通知新光三越總公司滑姓副理等10名被告到案，訊後依過失致死等罪，諭知各人以10萬到60萬元（新台幣，下同，約2.3萬港元至14萬港元）不等金額交保。

台中地檢當日發布新聞稿表示，檢方指揮台中市政府警察局第六分局，通知外判工程的新光三越百貨、承包室內裝修設計的工程公司、中下游拆除承包商、施工人員等被告，以及1名證人到案說明。綜合現階段調查所得，專案小組初步認定本案疑因施工，不慎導致天然氣主幹喉管斷裂，氣體外洩蓄積後，遇電動工具作動火花引燃天然氣造成氣爆。

案中交保金額最高為新光三越總公司滑姓副總經理和新光三越台中店莊姓經理，兩人各以60萬元交保；其次，新光三越總公司吳姓課員、新光三越台中店呂姓組長各以40萬元交保；新光三越台中店李姓班長和承包工程的工程公司陳姓現場負責人則各以30萬元交保；其餘中下游拆除施工人員4人分別以10萬到15萬元（約2.3萬港元至3.5萬港元）不等金額交保，各被告均限制出境、出海，1名證人請回。