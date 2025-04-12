港女馬路大跳開心舞　港婦倒車奉旨唔睇倒後鏡

腦部出毛病絕對不是一件愉快事，但不少「正常人」的行為卻讓人十分疑惑。《東呼即應》近日發現網上片段顯示，一名女子在馬路上旁若無人又無車地手舞足蹈。另有片段顯示有女司機在停車場，未有留心後方情況下倒車，連撞後車兩次。

有網傳片段顯示，在馬路中央驚現一名女子當街跳舞，當時馬路上更有不少車輛行經，一名路過的鐵騎士更是被這一迷惑場景吸引望去。而該女子在路中跳舞的時間還不算短，僅視頻時長就有30秒。如果駕駛者能仔細留意並避開該女子，相信都不會發生意外。

不過，有時即便停車避讓都未必能躲過被撞的結果。視頻中有一輛黑色私家車在停車場行駛，但司機卻突然向後倒車並撞到視頻車，撞車後司機並未落車查看，反而再向前開了一小段，然後再次倒車二度撞上視頻車。之後黑色私家車司機才落車查看情況，還與視頻車司機爭吵，似乎認為自己掉頭時已提前打燈提示，而是後車未及時避讓的問題，但他也承認了第二度撞擊是自己的不對。

還有一條網傳片段，一輛銀色私家車在停車場內瘋狂前後撞擊，撞擊力度之大連車尾都快被撞到彈起。該司機在車位起步時，突然失控撞向前方，之後又加速後退撞向了視頻車，視頻車被撞得整個車身都搖晃。不僅如此，該銀色私家車又再次加速，又撞向前方，此次撞擊力度之大整輛車都彈起來。