市建局發展九龍城特色旅遊　利用AR技術重現飛機低飛場景

九龍城「龍城」區蘊藏豐富潮州、泰國文化，以及商舖林立的地區特色，市建局團隊借鑒中上環「城蹤遊」的成功經驗，從利用已改善的建設環境、地區經濟及社區連結三方面，加強地區特色，促進城市新貌、帶動人流和提振經濟，並啟動地區持續發展、構建「有溫度」市區更新。

市建局以「融合策略」的市區更新模式，配合地方營造，推動「龍城」區的更新工作，當中藉著試行「小區復修」先導計劃，除了鼓勵業主做好樓宇的維修保養，更建議在修繕大廈外牆之上加添美化工程，由藝術家為大廈外牆設計具潮泰特色的大型壁畫，將富有特色的藝術融入舊區。團隊早前公開招標，接獲超過30份、來自本地、內地、泰國、日本和法國等地40多名藝術家的標書，目前正審視每份標書，首幅外牆壁畫將設置於城南道增褔樓，團隊與大廈的業主立案法團商議後，決定以泰國作為壁畫主題，預計最快於今年年底完成。

為了促進舊區新貌並加強地區特色，市建局將以潮州、泰國和舊啟德機場為主題，為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計，例如制作特色貼紙和掛飾等，希望能透過美化這街道兩旁的店面，加強「成行成市」的氛圍和提升街區的活力。此外市建局正構思以舊啟德機場或飛機為主題，在「龍城」區的大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在「龍城」區低飛的獨特景象，亦讓市民及一眾旅客，可以透過科技認識舊啟德機場。

另外，早前在中上環推出的「小街道大聯盟」計劃獲得商戶和消費者正面的回響，市建局將借鑒此成功經驗，與香港中小型企業聯合會商討，研究將「小街道大聯盟」計劃拓展至「龍城」區，範圍涵蓋龍崗道至城南道一帶的商戶，吸引旅客及市民探索社區外，亦透過消費帶旺地區經濟。